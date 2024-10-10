ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кадиров запропонував відправляти на війну проти України порушників ПДР у Чечні

Четвер 10 жовтня 2024 04:59
UA EN RU
Кадиров запропонував відправляти на війну проти України порушників ПДР у Чечні Фото: лідер Чечні Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну проти України мешканців республіки. Мова йде про тих, хто вчиняє адміністративні правопорушення, зокрема порушує ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Медуза - LIVE" та пост Кадирова.

За словами лідера Чеченської республіки, він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль". Кадиров підкреслив, що в Чечні "є мізерна категорія" людей, для яких "ніякі закони не писані". Йдеться про молодь, яка, за його словами, "веде дозвільний, аморальний спосіб життя". Зокрема, такі люди дозволяють собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо під впливом заборонених препаратів, порушувати правила дорожнього руху (ПДР) та провокувати конфлікти.

"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за грати за максимально належним терміном, або підписуй контракт і в зону "СВО" (на війну проти України - ред.). Там ворогові і показуй свою хоробрість, зухвалість і лихацтво" , - йдеться у посту Кадирова.

Він додав, що у регіоні формують новий полк. Тому, за його словами, відправлення правопорушників на фронт "буде доречним", а місць вистачить усім.

"Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ. З урахуванням того, що ми формуємо новий полк чисельністю 2500 осіб, це буде доречно. Місця для всіх знайдуться", - заявив Кадиров.

Нагадаємо, що в червні цього року Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

До нього увійшли 116 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, мати глави Чечні - Аймана Кадирова.

Також нещодавно ми писали, що в Україні заочно засудили поплічника Рамзана Кадирова, який тримав у заручниках близько 500 пацієнтів лікарні. Повідомлялося, що в березні 2022 року, під час вторгнення РФ, він командував захопленням Бородінського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За це в Україні йому призначили 11 років в'язниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кадиров Війна в Україні
NEWS
Бронювання від мобілізації можуть призупинити: що відомо
Бронювання від мобілізації можуть призупинити: що відомо
DAILY
Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Буданов, Умєров та Сирський? Чому заговорили про звільнення у військовій верхівці