Кадиров запропонував відправляти на війну проти України порушників ПДР у Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував відправляти на війну проти України мешканців республіки. Мова йде про тих, хто вчиняє адміністративні правопорушення, зокрема порушує ПДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram " Медуза - LIVE " та пост Кадирова.

За словами лідера Чеченської республіки, він доручив депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову "взяти це питання під контроль". Кадиров підкреслив, що в Чечні "є мізерна категорія" людей, для яких "ніякі закони не писані". Йдеться про молодь, яка, за його словами, "веде дозвільний, аморальний спосіб життя". Зокрема, такі люди дозволяють собі припаркуватися будь-де, сісти за кермо під впливом заборонених препаратів, порушувати правила дорожнього руху (ПДР) та провокувати конфлікти.

"Відтепер розмова з ними буде короткою. Не поважаєш закон - або за грати за максимально належним терміном, або підписуй контракт і в зону "СВО" (на війну проти України - ред.). Там ворогові і показуй свою хоробрість, зухвалість і лихацтво" , - йдеться у посту Кадирова.

Він додав, що у регіоні формують новий полк. Тому, за його словами, відправлення правопорушників на фронт "буде доречним", а місць вистачить усім.

"Замість притягнення до адміністративної відповідальності доцільніше відправляти правопорушників на службу до лав російських військ. З урахуванням того, що ми формуємо новий полк чисельністю 2500 осіб, це буде доречно. Місця для всіх знайдуться", - заявив Кадиров.