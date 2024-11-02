RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Кадыров хочет отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается отправить на российско-украинскую войну 84 тысяч жителей подконтрольной ему республики. При этом чеченцев он планирует бросать на фронт не в рамках мобилизации, а будто бы на "добровольной" основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что согласно утверждениям Кадырова, Чечня "выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации".

"То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - обращают внимание в Центре.

Также в публикации ЦНС указывается, что российское политическое руководство не может справиться с ситуацией, поскольку развязанная Москвой война РФ против Украины затягивается - "и "пушечного мяса" не хватает".

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) и его окружения", - рассказали в Центре.

Напомним, ранее в октябре стало известно, что Кадыров предложил отправлять на войну РФ против Украины нарушителей ПДД в Чечне. Так, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль".

Добавим, по словам Кадырова, в Чечне формируют новый полк численностью 2500 человек, и отправка на фронт правонарушителей "будет уместной".

К слову, на днях в Чечне дрон атаковал университет спецназа РФ. Это произошло 29 октября утром, и после прилета беспилотника в здании был пожар.

Позже были обнародованы фото со спутника, подтвердившие атаку на университет спецназа Кадырова.

Детальнее о том, как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне РФ против Украины, - читайте в нашем отдельном материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧечняКадыровВойна в УкраинеВойна России против УкраиныМобилизация в России