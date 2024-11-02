Кадыров хочет отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

Отмечается, что согласно утверждениям Кадырова, Чечня "выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации".

"То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - обращают внимание в Центре.

Также в публикации ЦНС указывается, что российское политическое руководство не может справиться с ситуацией, поскольку развязанная Москвой война РФ против Украины затягивается - "и "пушечного мяса" не хватает".

"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) и его окружения", - рассказали в Центре.