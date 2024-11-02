Кадыров хочет отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается отправить на российско-украинскую войну 84 тысяч жителей подконтрольной ему республики. При этом чеченцев он планирует бросать на фронт не в рамках мобилизации, а будто бы на "добровольной" основе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что согласно утверждениям Кадырова, Чечня "выполнила все задачи, поставленные Кремлем, чтобы избежать мобилизации".
"То есть это количество террористов удалось привлечь "добровольно" и что люди должны быть ему благодарны за это", - обращают внимание в Центре.
Также в публикации ЦНС указывается, что российское политическое руководство не может справиться с ситуацией, поскольку развязанная Москвой война РФ против Украины затягивается - "и "пушечного мяса" не хватает".
"Поэтому марионеточный режим будет еще активнее пытаться использовать любую возможность, чтобы отправить чеченцев и представителей других национальных меньшинств РФ на фронт, служа шизофреническим идеям Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) и его окружения", - рассказали в Центре.
Напомним, ранее в октябре стало известно, что Кадыров предложил отправлять на войну РФ против Украины нарушителей ПДД в Чечне. Так, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль".
Добавим, по словам Кадырова, в Чечне формируют новый полк численностью 2500 человек, и отправка на фронт правонарушителей "будет уместной".
К слову, на днях в Чечне дрон атаковал университет спецназа РФ. Это произошло 29 октября утром, и после прилета беспилотника в здании был пожар.
Позже были обнародованы фото со спутника, подтвердившие атаку на университет спецназа Кадырова.
Детальнее о том, как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне РФ против Украины, - читайте в нашем отдельном материале.
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