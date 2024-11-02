Кадыров хочет отправить на войну против Украины 84 тысяч чеченцев, - ЦНС

Глава Чечни Рамзан Кадыров собирается отправить на российско-украинскую войну 84 тысяч жителей подконтрольной ему республики. При этом чеченцев он планирует бросать на фронт не в рамках мобилизации, а будто бы на "добровольной" основе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).