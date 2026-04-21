Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Качка розповів, від чого Україна готова відмовитися заради пришвидшення вступу до ЄС

17:25 21.04.2026 Вт
2 хв
Деякі пільги для України вже приводило до конфліктів з європейськими країнами
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Тарас Качка (Getty Images)

Україна готова відкласти доступ до деяких пільг Європейського Союзу, щоб пришвидшити процес вступу до блоку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Читайте також: Німеччина та Франція пропонують "полегшене" членство України в ЄС

За його словами, Україна готова відкласти можливість отримувати субсидії від Спільної сільськогосподарської політики ЄС на кілька років, щоб зменшити занепокоєння країн-членів.

"Такий підхід можливий, але давайте обговоримо способи його застосування", - зазначив Качка.

Україна вже мала конфлікт з європейськими країнами, зокрема з Польщею, через послаблення блоком торговельних обмежень на експорт української сільськогосподарської продукції.

Якби Україна вступила до ЄС, вона б отримала право на значні пільги, що ускладнить одне з найсуперечливіших питань під час бюджетних переговорів блоку.

Підтримка фермерів ЄС

Програма надає фінансову підтримку фермерам ЄС і становить значну частину довгострокового бюджету блоку, часто впливаючи на хід переговорів про вступ нових членів.

Наразі Євросоюз веде переговори щодо довгострокових фінансових рамок, які діятимуть з 2028 по 2034 рік. Качка зауважив, що Україна може приєднатися до Спільної сільськогосподарської політики у пізнішому бюджетному циклі ЄС.

Він також підкреслив, що Київ готовий швидко виконати вимоги ЄС і прагне підписати договір про вступ вже у 2027 році, залежно від прогресу.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада країни зробить усе для готовності до вступу в Євросоюз до 2027 року. Київ закликав Брюссель визначити 1 січня 2027 року як дату вступу України до ЄС.

Нещодавно єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до ЄС у 2027 році є неможливим. За її словами, процес членства залежить від досягнення миру та проведення реформ.

Водночас уряди деяких країн Євросоюзу не підтримують активне обговорення та пришвидшення вступу нових членів, зокрема України. Серед таких держав - Франція, Німеччина, Нідерланди та Італія.

