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Качинський про окупацію Криму і Донбасу: Росія атакує там, де бачить слабке місце

Новини » Політика     26.01.2020 - 14:15
Качинський про окупацію Криму і Донбасу: Росія атакує там, де бачить слабке місце
Фото: Ярослав Качинський (Wikimedia)

Росія має проблему там, де виникає рішучий опір

Росія шукає слабкі пункти у системі європейської демократії і атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу, як було у Криму і на Донбасі. Про це заявив лідер правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський в інтерв'ю німецькій газеті Bild, повідомляє Polske radio.

За його словами, Росія має проблему там, де виникає рішучий опір.

"Росія атакує там, де бачить слабке місце і шанс на перемогу. Так було у Криму і на сході України. Однак вона має проблему там, де виникає рішучий опір, навіть дипломатичний", - зазначив він.

Він заявив, що справа стосується значним чином Польщі і балтійських країн, тому є дуже важливою присутність військ НАТО у цих країнах.

"Німеччина має вислати більше військ, особливо до балтійських країн. У Польщі історичне минуле свідчить проти присутності у нас більшої кількості німецьких військових. Німеччина має взяти це до уваги. Однак точно відомо одне: потрібні результативні підрозділи швидкого реагування у Східній Європі", - вважає він.

Нагадаємо, раніше на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН була прийнята оновлена резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. В українському МЗС привітали таке рішення Генасамблеї та завили, що прийнятий документ підтверджує невизнання анексії Криму.

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