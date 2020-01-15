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Россия является неизбежным источником угроз для ЕС, - Европарламент

Новости » В мире     15.01.2020 - 15:50
Россия является неизбежным источником угроз для ЕС, - Европарламент
Иллюстративное фото (flickr.com/european_parliament)

В Европарламенте заявляют, что РФ активно стремиться подорвать европейское единство

В Европейском парламенте назвали Россию "неизбежным источником угроз" для безопасности ЕС и считают, что РФ активно стремиться подорвать европейское единство. Об этом говорится в резолюции Европарламента об имплементации общей внешней политики и политики безопасности ЕС за 2019 год.

В ЕС также считают, что при нынешнем руководстве в Москве никаких изменений в агрессивной политике ожидать не стоит, но надеются на улучшения в будущем.

"Россия является самым неизбежным источником гибридных и обычных угроз безопасности для ЕС и его государств-членов и активно стремится подорвать европейское единство, независимость, универсальные ценности и международные нормы. Хотя при нынешнем руководстве в Москве никаких изменений в агрессивной политике ожидать не стоит, в более отдаленном будущем возможны позитивные изменения в сторону более демократичной и европейской страны", - говорится в сообщении.

Резолюция также призывает активизировать усилия по укреплению устойчивости ЕС и его государств-членов и разработать долгосрочную стратегию ЕС по отношению к России, основанную на трех столпах сдерживания.

Как ранее писало РБК-Украина, Европейский парламент считает, что агрессия Российской Федерации против Украины и Грузии представляет угрозу для всего континента.

Напомним, ранее на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В украинском МИД приветствовали такое решение Генассамблеи и завили, что принятый документ подтверждает непризнание аннексии Крыма.

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