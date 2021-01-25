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В Афганистане подорвали авто посольства Италии, есть раненый

Кабул, Понедельник 25 января 2021 11:37
В Афганистане подорвали авто посольства Италии, есть раненый
Фото: взорванное авто посольства Италии (twitter.com/KhalilNoori)
Автор: РБК-Украина

В столице Афганистана Кабуле подорвали автомобиль посольства Италии. В результате террористического акта ранен один человек.

Об этом сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источники в службе безопасности.

Сообщается, что машина, которая стала объектом теракта, принадлежит посольству Италии. На ней перевозили афганских сотрудников посольства. В результате взрыва пострадал один человек, полиция Кабула утверждает, что погибших нет.

На данный момент ни одна из группировок, в том числе "Талибан", не взяла ответственность за взрыв.

Также сообщается, что накануне в результате взрыва в Кабуле был убит телохранитель топ-чиновника местного Центробанка. Сам чиновник и его водитель получили ранения.

По данным Tolo News, за последние 100 дней в Кабуле произошло около 177 инцидентов, в том числе атаки террористов-смертников и взрывы самодельных бомб. Это привело к гибели почти 200 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что США призвали американских граждан покинуть территорию Афганистана в связи с тем, что там в последнее время фиксируют увеличение террористических атак.

Президент США Джо Байден намерен пересмотреть мирное соглашение, достигнутое с талибами при администрации Дональда Трампа.

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