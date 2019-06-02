В Кабуле произошла серия взрывов, есть жертвы

Утром 2 июня в Кабуле (Афганистан) произошла серия взрывов, в результате которых есть погибшие и раненые. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на афганское агентство Tolo News.

Как сообщили в местном Министерстве внутренних дел, сначала взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба. Сообщается, что в автобусе находились студенты педагогического университета. По данным силовиков, взрыв произошел в людном месте, в результате погиб работник магазина, который находился возле автобуса, и еще 17 человек пострадали.

Позже в Кабуле взорвались еще два самодельных устройства. Среди пострадавших в этих взрывах - афганский журналист Джавед Каргар и пятеро сотрудников сил безопасности.

На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Напомним, ранее в Кабуле произошел взрыв возле военного учебного центра, в результате которого погибли не менее шесть человек, еще шесть получили ранения.

До этого сообщалось, что в Афганистане ликвидировали командира талибов.