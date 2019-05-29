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В Афганистане ликвидировали командира талибов

Новости » Общество    29.05.2019 - 15:15
В Афганистане ликвидировали командира талибов
Иллюстративное фото: полиция Афганистана (moi.gov.af)

Полицейское подразделение атаковало укрытия талибов в районе Джалриз

В провинции Вардак на востоке Афганистана ликвидировали 12 боевиков, включая влиятельного командира террористической группировки "талибан" Муллу Садама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа". 

По словам представителя Министерства внутренних дел Афганистана Насратулла Рахими, перестрелка началась после того, как полицейское подразделение атаковало укрытия талибов в районе Джалриз.

В результате 12 боевиков, включая полевого командира Муллу Садама, были убиты, еще шестеро получили ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва.

Кроме того,  в Афганистане в результате нападения на полицейское управление в провинции Баглан погибли 13 полицейских, еще 55 человек получили ранения. В атаке на управление полиции в городе Пули-Хумри на севере провинции Баглан участвовали по меньшей мере восемь боевиков движения "Талибан".

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