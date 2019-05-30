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В Кабуле произошел взрыв возле военного учебного центра

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 16:06
В Кабуле произошел взрыв возле военного учебного центра
Иллюстративное фото (GettyImages)

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв возле военного учебного центра, в результате которого погибли по меньшей мере шесть человек, еще шесть получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в четверг, 30 мая, террорист-смертник подорвал себя возле столичного военного учебного центра. 

Один чиновник на условиях анонимности, рассказал, что злоумышленник взорвал взрывчатку после того, как ему не дали войти в Университет национальной обороны маршала Фахима к западу от Кабула.

Взрыв произошел, когда курсанты покидали колледж, который является одной из главных академий подготовки офицеров в Афганистане.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Афганистана Кабуле в мечети прогремел взрыв, в результате которого погибли три человека, еще 20 получили ранения. Взрыв произошел во время пятничной службы, когда в мечети собрались десятки людей на молитву. 

Кроме того, 9 мая в Кабуле в результате атаки террористической группировки "Талибан" на американскую неправительственную организацию Counterpart International погибли девять человек. Также еще 20 мирных граждан получили ранения в результате взрыва. Тогда ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".

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