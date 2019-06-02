У Кабулі сталася серія вибухів, є жертви

Вранці 2 червня в Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів, в результаті яких є загиблі і поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на афганське агентство Tolo News.

Як повідомили у місцевому Міністерстві внутрішніх справ, спочатку вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба. Повідомляється, що в автобусі знаходилися студенти педагогічного університету. За даними силовиків, вибух стався в людному місці, в результаті загинув працівник магазину, який знаходився біля автобуса, і ще 17 осіб постраждали.

Пізніше в Кабулі вибухнули ще два саморобних пристрої. Серед постраждалих в цих вибухах - афганський журналіст Джавед Каргар і п'ятеро співробітників сил безпеки.

На даний момент жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, раніше в Кабулі стався вибух біля військового навчального центру, в результаті якого загинули щонайменше шестеро людей, ще шестеро отримали поранення.

До цього повідомлялося, що в Афганістані ліквідували командира талібів.