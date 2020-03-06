В Кабуле произошла атака на церемонию с участием премьера, погибли 27 человек

Фото: стрельба в Кабуле (DW)

Одним из гостей церемонии был премьер-министр Афганистана Абдулла

В результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что одним из гостей церемонии был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

"Атака началась со взрыва, по-видимому, ракета упала в этом районе, Абдулла и некоторые другие политики не пострадали", - заявил представитель премьера Фрайдун Квазун.

Радикальная группировка "Талибан" заявила о своей непричастности к теракту.

Ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Талибан" атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов.

Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.