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В Кабуле произошла атака на церемонию с участием премьера, погибли 27 человек

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 14:24
В Кабуле произошла атака на церемонию с участием премьера, погибли 27 человек
Фото: стрельба в Кабуле (DW)

Одним из гостей церемонии был премьер-министр Афганистана Абдулла

В результате нападения во время церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле по меньшей мере 27 человек погибли, еще 29 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что одним из гостей церемонии был премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

"Атака началась со взрыва, по-видимому, ракета упала в этом районе, Абдулла и некоторые другие политики не пострадали", - заявил представитель премьера Фрайдун Квазун.

Радикальная группировка "Талибан" заявила о своей непричастности к теракту.

Ранее сообщалось, что боевики радикальной группировки "Талибан" атаковали правительственные силы Афганистана через час после разговора американского президента Дональда Трампа с лидером талибов.

Напомним, 29 февраля в Дохе США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса.

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Новости Украины нападениеАфганистанКабул
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