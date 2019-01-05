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У Кабулі сталася сильна пожежа, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    05.01.2019 - 05:45
У Кабулі сталася сильна пожежа, є загиблі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті інциденту в Кабулі поранено 44 людини

У столиці Афганістану сталася пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

"Шестеро людей перебувають у критичному стані в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Серед поранених багато жінок і дітей. Пожежа спалахнула на заправці і поширилася на найближчий житловий комплекс.

Повідомляється, що поліція розслідує причини пожежі.

Очевидці стверджують, що пожежа почалася незабаром після півночі на заправній станції і швидко поширилася на сусіднє багатоквартирний житловий комплекс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабулі (Афганістан) прогримів вибух в залі весільних урочистостей, повідомляється щонайменше про 40 загиблих.

Як повідомляло РБК-Україна, в Афганістані нещодавно стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.

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