В Кабуле на избирательных участках произошло несколько взрывов, есть погибшие

В результате взрывов погибли 3 человека
В столице Афганистана Кабуле в результате взрывов на избирательных участках, где 20 октября проходят выборы в парламент, погибли 3 человека. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Согласно информации издания, в результате инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов. Большинство взрывов было совершено с помощью самодельных взрывных устройств.
По данным МВД, всего по всей стране произошло 15 взрывов, в том числе в одной из школ и в мечети, которые использовались как избирательные участки.
"По меньшей мере три человека были убиты и 30 ранены в столице Кабуле", - заявил заместитель пресс-секретаря министерства здравоохранения.
О жертвах и пострадавших в других регионах страны не сообщается.
В Афганистане в субботу, 20 октября, проходят выборы в парламент.
Выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан".
Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.
Ранее в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.