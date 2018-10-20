В Кабуле на избирательных участках произошло несколько взрывов, есть погибшие

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В результате взрывов погибли 3 человека

В столице Афганистана Кабуле в результате взрывов на избирательных участках, где 20 октября проходят выборы в парламент, погибли 3 человека. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно информации издания, в результате инцидента пострадал сотрудник правоохранительных органов. Большинство взрывов было совершено с помощью​ самодельных взрывных устройств.

По данным МВД, всего по всей стране произошло 15 взрывов, в том числе в одной из школ и в мечети, которые использовались как избирательные участки.

"По меньшей мере три человека были убиты и 30 ранены в столице Кабуле", - заявил заместитель пресс-секретаря министерства здравоохранения.

О жертвах и пострадавших в других регионах страны не сообщается.

В Афганистане в субботу, 20 октября, проходят выборы в парламент.

Выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения "Талибан".

Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.

Ранее в Афганистане в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.