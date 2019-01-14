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У Кабулі стався потужний вибух, постраждали 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    14.01.2019 - 19:06
У Кабулі стався потужний вибух, постраждали 40 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Всіх постраждалих госпіталізували у лікарню

В результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі постраждали щонайменше 40 осіб. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TOLO News.

Вибух стався в районі, де розташовані офіси зарубіжних громадських організацій, а також проживають іноземці.

За даними МВС, бомба знаходилася у вантажівці. В результаті вибуху пошкоджено декілька житлових будинків.

Нагадаємо, 5 січня в столиці Афганістану стався пожежа на заправній станції, в результаті три людини загинули та 44 поранені.

Також в Афганістані стався вибух замінованого автомобіля в будівлі центру логістики сил безпеки. Терорист-смертник на автомобілі протаранив будівлю сил безпеки. У результаті теракту щонайменше семеро людей загинули і ще 37 отримали поранення.

 

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