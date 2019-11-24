В Кабуле прогремел сильный взрыв

В Кабуле вечером в воскресенье прогремел взрыв в одном из микрорайонов, есть погибшие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение начальника пресс-центра МВД Афганистана Нусрата Рахими в Facebook.

По его словам, взрыв прогремел примерно в 18:20 в 32-м блоке 4-го микрорайона Кабула в зоне ответственности девятого полицейского участка. На место происшествия была направлена следственная группа. Детали произошедшего будут сообщены позже, отметил Рахими.

В результате взрыва погиб один человек, пятеро ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в афганской столице Кабуле произошел взрыв. Тогда было известно, что семь человек погибли и еще 10, включая четырех иностранных граждан, получили ранения.

Также РБК-Украина писало, что в афганской провинции Нангархар прогремели два взрыва. Жертвами терактов стали по меньшей мере 17 человек. Взрывное устройство сработало во время пятничного намаза в мечети поселка Джодари уезда Хаска-Мина.

Кроме того, в день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, были убиты почти 30 человек. Люди погибли в результате террористических атак боевиков радикального движения "Талибан".