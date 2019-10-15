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В Афганистане в день выборов погибли почти 30 человек, - ООН

Новости » Происшествия    15.10.2019 - 15:57
В Афганистане в день выборов погибли почти 30 человек, - ООН
Иллюстративное фото (khaama.com)

В терактах во время проведения выборов получили ранения 279 человек

В день выборов президента Афганистана, которые состоялись в конце сентября, были убиты 29 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TOLO news.

По данным Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в результате атак террористов в день голосования за президента страны были убиты 29 афганцев.

В терактах, проведенных радикалами в Кабуле и провинциях страны, в тот же день получили ранения 279 человек.

Напомним, в Афганистане во время президентских выборов на нескольких избирательных участках произошли взрывы, в результате которых погибли два человека, еще 27 получили ранения.

Кроме того, в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере десять человек, еще 27 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в конце сентября боевики террористической организации "Талибан" похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на выборах в провинции Парван.

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