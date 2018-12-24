В Кабуле боевики захватили министерство и взяли заложников

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В перестрелке были ликвидированы два боевика

В понедельник, 24 декабря, в Кабуле после взрыва возле Министерства общественных работ боевики ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

На момент инцидента в здании находились сотни государственных служащих. Сообщается, что в перестрелке были ликвидированы два боевика. Медики сообщили, что по меньшей мере четыре человека получили ранения и были госпитализированы.

"Силы безопасности эвакуировали более 200 человек, но многие все еще находятся в заложниках у боевиков", - сказал представитель Министерства внутренних дел Афганистана.

Пока ни одна террористическая организация не взяла ответственность за нападение.

Ранее сообщалось, что в Кабуле (Афганистан) в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании с международной частной военной компании G4S 10 человек погибли и 19 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Афганистане во время авиаудара погибли 30 человек. При бомбардировке погибли не менее 30 гражданских, которые были членами одной семьи.