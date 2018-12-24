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У Кабулі бойовики захопили міністерство і взяли заручників

Новини » Надзвичайні події    24.12.2018 - 20:24
У Кабулі бойовики захопили міністерство і взяли заручників
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В перестрілці були ліквідовані два бойовики

У понеділок, 24 грудня, в Кабулі після вибуху біля Міністерства громадських робіт бойовики увірвалися в урядову будівлю і взяли в заручники мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

На момент інциденту в будівлі перебували сотні державних службовців. Повідомляється, що в перестрілці були ліквідовані два бойовика. Медики повідомили, що щонайменше чотири людини отримали поранення і були госпіталізовані.

"Сили безпеки евакуювали понад 200 людей, але багато хто все ще знаходяться в заручниках у бойовиків", - сказав представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану.

Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.

Раніше повідомлялося, що в Кабулі (Афганістан) в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Великобританії з міжнародної приватної військової компанії G4S 10 осіб загинули і 19 отримали поранення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Афганістані під час авіаудару загинули 30 осіб. При бомбардуванні загинули не менше 30 цивільних, які були членами однієї сім'ї.

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