У Кабулі бойовики захопили міністерство і взяли заручників

В перестрілці були ліквідовані два бойовики
У понеділок, 24 грудня, в Кабулі після вибуху біля Міністерства громадських робіт бойовики увірвалися в урядову будівлю і взяли в заручники мирних жителів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
На момент інциденту в будівлі перебували сотні державних службовців. Повідомляється, що в перестрілці були ліквідовані два бойовика. Медики повідомили, що щонайменше чотири людини отримали поранення і були госпіталізовані.
"Сили безпеки евакуювали понад 200 людей, але багато хто все ще знаходяться в заручниках у бойовиків", - сказав представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану.
Поки жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за напад.
Раніше повідомлялося, що в Кабулі (Афганістан) в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Великобританії з міжнародної приватної військової компанії G4S 10 осіб загинули і 19 отримали поранення.
Раніше РБК-Україна писало, що в Афганістані під час авіаудару загинули 30 осіб. При бомбардуванні загинули не менше 30 цивільних, які були членами однієї сім'ї.