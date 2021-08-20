Из Кабула эвакуировали более 18 тысяч человек, - НАТО

Представитель НАТО заявил, что более 18 тысяч человек были вывезены из Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана. Североатлантический Альянс намерен удвоить усилия по эвакуации, поскольку критика в адрес Запада в связи с кризисом в стране нарастает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту, сказал чиновник на условиях анонимности, хотя талибы призвали людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.

Свидетель сообщил агентству, что несколько человек были убиты в восточном городе Асадабад в четверг, когда боевики "Талибана" открыли огонь по толпе, демонстрирующей свою верность побежденной афганской республике, поскольку талибы приступили к созданию эмирата, управляемого по строгим исламским законам.

Критика НАТО и других западных государств усилилась после распространения миром картин хаоса и паники аэропорта Кабула.