З Кабула евакуювали понад 18 тисяч осіб, - НАТО

Представник НАТО заявив, що понад 18 тисяч осіб були вивезені з Кабула з того часу, як таліби захопили столицю Афганістану. Північноатлантичний Альянс має намір подвоїти зусилля з евакуації, оскільки критика на адресу заходу у зв'язку з кризою в країні наростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Тисячі людей, які відчайдушно хочуть втекти з країни, все ще знаходяться в аеропорту, сказав чиновник на умовах анонімності, хоча таліби закликали людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.

Свідок повідомив агентству, що кілька людей були вбиті в східному місті Асадабад в четвер, коли бойовики "Талібану" відкрили вогонь по натовпу, що демонструє свою вірність переможеної афганській республіці, оскільки таліби приступили до створення емірату, керованого за суворими ісламськими законами.

Критика НАТО та інших західних держав посилилася після поширення світом картин хаосу і паніки аеропорту Кабула.