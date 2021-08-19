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Талибы активизировали поиски граждан, которые работали с США и НАТО, - NYT

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Афганистан, Четверг 19 августа 2021 19:34
Талибы активизировали поиски граждан, которые работали с США и НАТО, - NYT Фото: Талибы активизировали поиски граждан, которые работали с США и НАТО (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Боевики "Талибана" активизировали поиски людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО, в том числе среди толпы афганцев в аэропорту Кабула. Они угрожают убить или арестовать членов их семей, если они не смогут их найти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Документ, подготовленный советником ООН по оценке угроз, прямо противоречит публичным заверениям боевиков о том, что они не будут мстить членам и сторонникам свергнутого правительства.

В документе сообщается, что у талибов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать, а также их местонахождение.

Уже сейчас, говорится в документе, талибы ходят от двери к двери и "арестовывают и/или угрожают убить, или арестовать членов семей тех, на кого они направлены, если они не сдадутся талибам".

Особому риску подвергаются военнослужащие и полицейские Афганистана, а также люди, работавшие в следственных подразделениях свергнутого правительства.

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