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В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тысяч человек, их вывезут в ближайшее время, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 19 августа 2021 22:30
В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тысяч человек, их вывезут в ближайшее время, - Госдеп Фото: пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы. С ними американские дипломаты провели все необходимые процедуры для вылета из Афганистана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Он напомнил, что с 14 августа США эвакуировали из Афганистана. "В аэропорту (Кабула - ред.) находятся 6 тысяч человек, с которыми наши консульские работники провели все необходимые процедуры, и они скоро сядут на борт самолета", - сказал Прайс.

По его словам, США в курсе о ситуации вокруг аэропорта и Госдепартамент сотрудничает с Пентагоном, чтобы обеспечить желающим покинуть Афганистан безопасный доступ на территорию воздушной гавани.

Напомним, талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО.

Отметим, главы МИД G7 призвали радикальное движение "Талибан" гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
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