Кабмину рекомендуют внести в ВР ряд законов о невыплате зарплат

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел слушания на тему "Состояние погашения задолженности по выплате заработной платы", по результатам которых Кабинета министров рекомендовано внести в Верховную Раду ряд законопроектов по проблематике в сфере невыплат зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, Кабмину рекомендуется обеспечить подготовку и представление в Раду законопроектов:

по усилению защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя;

об обеспечении удовлетворения денежных требований работников в случае неплатежеспособности работодателя путем создания Гарантийного учреждения и ратификации ст.25 Европейской социальной хартии (пересмотренной) и раздела III Конвенции МОТ №173 о защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности работодателя;

по усилению механизма компенсации работнику понесенных потерь в случае нарушения сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, КМУ также рекомендуется принять срочные меры, направленные на решение проблемы задолженности по выплате зарплаты работникам предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти, в частности:

обеспечить своевременную оплату предприятиям за работы, выполненные по заказу государства, и возвращение задолженности за предыдущие годы;

способствовать обеспечению государственным заказом на выполнение работ и оказание услуг предприятий государственной формы собственности;

предусмотреть в государственном бюджете Украины на 2020 и последующие годы средства на проведение модернизации шахт госпредприятий.

Напомним, общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине на 1 февраля 2020 года составила 3034,1 млн грн, что 0,3 млн грн меньше, чем месяцем ранее (3034,4 млн грн).

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины погасил перед украинскими шахтерами более полумиллиарда гривен долгов.