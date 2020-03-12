Кабмину рекомендуют внести в ВР ряд законов о невыплате зарплат

Предлагается усилить защиту прав работников на своевременную выплату зарплаты в случае неплатежеспособности работодателя
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов провел слушания на тему "Состояние погашения задолженности по выплате заработной платы", по результатам которых Кабинета министров рекомендовано внести в Верховную Раду ряд законопроектов по проблематике в сфере невыплат зарплат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
В частности, Кабмину рекомендуется обеспечить подготовку и представление в Раду законопроектов:
Кроме того, КМУ также рекомендуется принять срочные меры, направленные на решение проблемы задолженности по выплате зарплаты работникам предприятий, учреждений и организаций, находящихся в сфере управления центральных органов исполнительной власти, в частности:
Напомним, общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине на 1 февраля 2020 года составила 3034,1 млн грн, что 0,3 млн грн меньше, чем месяцем ранее (3034,4 млн грн).
Как писало РБК-Украина, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины погасил перед украинскими шахтерами более полумиллиарда гривен долгов.