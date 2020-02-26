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Кабміну рекомендують затвердити держпрограму забезпечення молоді житлом до 2030 року

Новини » Політика     26.02.2020 - 14:54
Кабміну рекомендують затвердити держпрограму забезпечення молоді житлом до 2030 року
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Також уряду рекомендують передбачити видатки на довгострокове кредитування молоді для придбання житла

Комітет Верховної ради з питань молоді і спорту рекомендує Кабінету міністрів затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Також комітет рекомендує Кабміну передбачити видатки на бюджетну програму "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" при підготовці та розгляді бюджетної декларації та формуванні проекту закону про держбюджет на 2021 рік обсягом 1 569 690,2 тисяч гривень. Також члени комітету рекомендують парламенту при внесенні змін до закону про держбюджет-2020 передбачити видатки на відповідну бюджетну програму.

"До 1 липня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки, яка передбачала б фінансування з державного та місцевих бюджетів", - вказано у повідомленні.

Крім того, рекомендовано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку проаналізувати результати реалізації місцевих програм забезпечення молоді житлом, у разі відсутності, розробити та затвердити нові житлові програми та забезпечити фінансування місцевих програм із забезпечення молоді житлом.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року комітет парламенту з питань молоді і спорту пропонував Кабінету міністрів України до 1 травня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки.

Як писало РБК-Україна, у квітні 2019 року у Раді пропонували уряду вносити на розгляд ВР законопроекти про сприяння забезпеченню молоді житлом.

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