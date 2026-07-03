В Кабміні зробили заяву про тарифи на комуналку: рішення є політичним

Позиція уряду щодо мораторію

За словами посадовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі у галузі, питання вартості комунальних послуг для населення залишається незмінним.

"Насправді зараз рішення з тарифами є політичним. Ми цього не уникаємо. Проте усвідомлюємо, що під час воєнного стану держава має стримувати тарифний тиск на громадян", - наголосив Кулеба.

Він додав, що утримувати нинішні тарифи, щоб не посилювати тягар на людей, які щодня живуть під обстрілами, є одним із найважливіших завдань для влади.

Що буде після війни

Водночас у профільному міністерстві визнають, що нинішні тарифи підприємств теплокомуненерго та водоканалів не відповідають сучасним ринковим реаліям. Через це у галузі накопичуються великі борги за газ та електрику.

"Після завершення війни, після перемоги, треба готуватися до перегляду підходів та рішень. Але зі збереженням вимог до захисту соціально вразливих категорій населення", - зазначив віцепрем’єр-міністр.

Наразі уряд разом із Міністерством фінансів та народними депутатами шукає шляхи вирішення проблеми. Зокрема, розглядається можливість закласти у бюджет на 2027 рік спеціальну програму для погашення 122 мільярдів гривень заборгованості з різниці в тарифах.