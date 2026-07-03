В Кабміні зробили заяву про тарифи на комуналку: рішення є політичним

В Україні під час воєнного стану стримуватимуть зростання комунальних тарифів, наразі це рішення є суто політичним.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".
За словами посадовця, під час дії воєнного стану держава свідомо бере на себе обов'язок захищати громадян від фінансового навантаження. Попри значні економічні труднощі у галузі, питання вартості комунальних послуг для населення залишається незмінним.
"Насправді зараз рішення з тарифами є політичним. Ми цього не уникаємо. Проте усвідомлюємо, що під час воєнного стану держава має стримувати тарифний тиск на громадян", - наголосив Кулеба.
Він додав, що утримувати нинішні тарифи, щоб не посилювати тягар на людей, які щодня живуть під обстрілами, є одним із найважливіших завдань для влади.
Водночас у профільному міністерстві визнають, що нинішні тарифи підприємств теплокомуненерго та водоканалів не відповідають сучасним ринковим реаліям. Через це у галузі накопичуються великі борги за газ та електрику.
"Після завершення війни, після перемоги, треба готуватися до перегляду підходів та рішень. Але зі збереженням вимог до захисту соціально вразливих категорій населення", - зазначив віцепрем’єр-міністр.
Наразі уряд разом із Міністерством фінансів та народними депутатами шукає шляхи вирішення проблеми. Зокрема, розглядається можливість закласти у бюджет на 2027 рік спеціальну програму для погашення 122 мільярдів гривень заборгованості з різниці в тарифах.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, хто саме відповідає за підвищення тарифів на воду в Україні. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила, що ціноутворення у цій сфері повністю передали місцевим адміністраціям на рівень областей.
Тоді ж в уряді звернули увагу на велику проблему з боргами за тепло перед "Нафтогазом", які вже сягнули 180 мільярдів гривень.
Водночас Кабінет міністрів зафіксував вартість інших важливих послуг для населення. Зокрема, чинний тариф на світло для українців залишили без змін щонайменше до 31 жовтня 2026 року — він становить 4,32 грн за кВт⋅год.
При цьому для домогосподарств із електроопаленням у зимовий період діятиме пільгова ціна 2,64 грн за кВт⋅год.
Також у розпал літа газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ для населення. Річні тарифи, якими користується переважна більшість українців, залишаються стабільними.
Близько 98% побутових споживачів обслуговуються у "Нафтогазі" за фіксованою ціною 7,96 гривні за кубометр, яка діятиме щонайменше до кінця квітня 2027 року.