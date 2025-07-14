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У Кабміні зробили важливу заяву щодо пенсій: кого чекають зміни

Фото: Пенсії для ВПО в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабмін ухвалив рішення, яке врегульовує облік пенсійних коштів внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які понад рік не користувалися своїми рахунками або не проходили ідентифікацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики.

Що зміниться

Понад 10 млрд гривень пенсій, які залишалися без руху на рахунках в "Ощадбанку", будуть переведені на зберігання до Пенсійного фонду України (ПФУ). Йдеться лише про пенсіонерів, які:

  • є або були ВПО з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року;
  • отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення;
  • не користувалися карткою понад рік або не проходили фізичну ідентифікацію понад 6 місяців.

Гроші не зникають

Право на кошти повністю зберігається - як для самих пенсіонерів, так і для їхніх законних спадкоємців. Після подання заяви до ПФУ (особисто, онлайн або під час проходження ідентифікації в банку) виплата здійснюється одноразово на банківський рахунок.

У разі смерті отримувача пенсії невиплачені суми можуть отримати спадкоємці.

Як уникнути переведення коштів

Щоб пенсія залишалась на рахунку в банку:

  • регулярно користуйтесь карткою;
  • пройдіть фізичну або відеоідентифікацію в "Ощадбанку", ПФУ або через їх вебпортал.

Після формування списків ПФУ та погодження графіка Мінфіном і НБУ, "Ощадбанк" розпочне перерахування коштів.

Дізнатися більше про пенсії можна за номером гарячої лінії ПФУ: 0 800 503 753 (безкоштовно з усіх номерів в Україні).

Раніше РБК-Україна писало, що у 2025 році головне підвищення пенсій уже відбулося, і нових індексацій не планується. За словами першої заступниці міністерки соцполітики Дарії Марчак, можливі додаткові виплати лише за умови достатнього фінансування. Водночас вона пояснила, що страхові пенсії виплачуються з ЄСВ, а спеціальні - із держбюджету, і ресурсів для їх підвищення наразі обмаль.

Нагадаємо, найвищі пенсії в Україні отримують судді та прокурори - до 390 тисяч гривень на місяць. Нардеп Данило Гетманцев заявив, що Рада розглядає законопроєкт про скасування спецпенсій для прокурорів. Середня виплата для суддів - майже 100 тисяч гривень, для прокурорів - понад 21 тисяч гривень.

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ПенсіїВнутрішньо переміщені особиПенсії в Україні