В Кабмине сделали важное заявление по пенсиям: кого ждут изменения

Что изменится

Более 10 млрд гривен пенсий, которые оставались без движения на счетах в "Ощадбанке", будут переведены на хранение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет только о пенсионерах, которые:

являются или были ВПЛ с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года;

получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;

не пользовались картой более года или не проходили физическую идентификацию более 6 месяцев.

Деньги не исчезают

Право на средства полностью сохраняется - как для самих пенсионеров, так и для их законных наследников. После подачи заявления в ПФУ (лично, онлайн или во время прохождения идентификации в банке) выплата осуществляется единовременно на банковский счет.

В случае смерти получателя пенсии невыплаченные суммы могут получить наследники.

Как избежать перевода средств

Чтобы пенсия оставалась на счету в банке:

регулярно пользуйтесь карточкой;

пройдите физическую или видеоидентификацию в "Ощадбанке", ПФУ или через их веб-портал.

После формирования списков ПФУ и согласования графика Минфином и НБУ, "Ощадбанк" начнет перечисление средств.

Узнать больше о пенсиях можно по номеру горячей линии ПФУ: 0 800 503 753 753 (бесплатно со всех номеров в Украине).