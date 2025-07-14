В Кабмине сделали важное заявление по пенсиям: кого ждут изменения

Кабмин принял решение, которое регулирует учет пенсионных средств внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые более года не пользовались своими счетами или не проходили идентификацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.
Более 10 млрд гривен пенсий, которые оставались без движения на счетах в "Ощадбанке", будут переведены на хранение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет только о пенсионерах, которые:
Право на средства полностью сохраняется - как для самих пенсионеров, так и для их законных наследников. После подачи заявления в ПФУ (лично, онлайн или во время прохождения идентификации в банке) выплата осуществляется единовременно на банковский счет.
В случае смерти получателя пенсии невыплаченные суммы могут получить наследники.
Чтобы пенсия оставалась на счету в банке:
После формирования списков ПФУ и согласования графика Минфином и НБУ, "Ощадбанк" начнет перечисление средств.
Узнать больше о пенсиях можно по номеру горячей линии ПФУ: 0 800 503 753 753 (бесплатно со всех номеров в Украине).
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году главное повышение пенсий уже произошло, и новых индексаций не планируется. По словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, возможны дополнительные выплаты только при условии достаточного финансирования. В то же время она пояснила, что страховые пенсии выплачиваются из ЕСВ, а специальные - из госбюджета, и ресурсов для их повышения пока мало.
Напомним, самые высокие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры - до 390 тысяч гривен в месяц. Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что Рада рассматривает законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров. Средняя выплата для судей - почти 100 тысяч гривен, для прокуроров - более 21 тысячи гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.