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В Кабмине сделали важное заявление по пенсиям: кого ждут изменения

Фото: Пенсии для ВПЛ в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабмин принял решение, которое регулирует учет пенсионных средств внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые более года не пользовались своими счетами или не проходили идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики.

Что изменится

Более 10 млрд гривен пенсий, которые оставались без движения на счетах в "Ощадбанке", будут переведены на хранение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Речь идет только о пенсионерах, которые:

  • являются или были ВПЛ с территорий, оккупированных до 24 февраля 2022 года;
  • получали пенсию как ВПЛ до начала полномасштабного вторжения;
  • не пользовались картой более года или не проходили физическую идентификацию более 6 месяцев.

Деньги не исчезают

Право на средства полностью сохраняется - как для самих пенсионеров, так и для их законных наследников. После подачи заявления в ПФУ (лично, онлайн или во время прохождения идентификации в банке) выплата осуществляется единовременно на банковский счет.

В случае смерти получателя пенсии невыплаченные суммы могут получить наследники.

Как избежать перевода средств

Чтобы пенсия оставалась на счету в банке:

  • регулярно пользуйтесь карточкой;
  • пройдите физическую или видеоидентификацию в "Ощадбанке", ПФУ или через их веб-портал.

После формирования списков ПФУ и согласования графика Минфином и НБУ, "Ощадбанк" начнет перечисление средств.

Узнать больше о пенсиях можно по номеру горячей линии ПФУ: 0 800 503 753 753 (бесплатно со всех номеров в Украине).

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году главное повышение пенсий уже произошло, и новых индексаций не планируется. По словам первого заместителя министра соцполитики Дарьи Марчак, возможны дополнительные выплаты только при условии достаточного финансирования. В то же время она пояснила, что страховые пенсии выплачиваются из ЕСВ, а специальные - из госбюджета, и ресурсов для их повышения пока мало.

Напомним, самые высокие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры - до 390 тысяч гривен в месяц. Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что Рада рассматривает законопроект об отмене спецпенсий для прокуроров. Средняя выплата для судей - почти 100 тысяч гривен, для прокуроров - более 21 тысячи гривен.

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ПенсииВнутренне перемещенные лицаПенсии в Украине