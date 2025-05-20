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Демографічна криза в Україні: кількість молодих людей скоротилися більш ніж на 2 мільйони

Україна, Вівторок 20 травня 2025 09:49
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Демографічна криза в Україні: кількість молодих людей скоротилися більш ніж на 2 мільйони Фото: Україна втратила 2,3 млн молодих людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Демографічна криза в Україні загострилася під час збройної агресії Росії. Війна призвела до різкого скорочення чисельності молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт урядової концепції Державної цільової соціальної програми "Молодь України: покоління стійкості-2030".

Як зазначається в документі, за даними Держстату, станом на 1 січня 2022 року, чисельність молоді становила 9,969 млн молодих людей (що становило 24,3% від загальної чисельності населення).

Водночас, за оцінкою Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, у 2024 році чисельність молоді скоротилася до 7,654 млн осіб, а за прогнозом експертів у сфері соціальної політики та демографії до 2030 року така чисельність може знизитися до 7,587 млн осіб, йдеться в проєкті.

Міграція

"Зниження чисельності молоді, її участі в суспільному житті та зростання міграційних настроїв є ключовими викликами, особливо з огляду на тих, хто планує виїхати за межі України, не пов’язує своє майбутнє з Україною або не відчуває себе частиною українського суспільства", - йдеться в пояснювальній записці.

За результатами соціологічного дослідження "Вплив війни на молодь в Україні", проведеного дослідницькою агенцією Info Sapiens у 2024 році на замовлення Програми розвитку ООН, лише 58% молоді висловили бажання залишитися в Україні.

Частка молодих біженок / біженців, які прагнуть повернутися з-за кордону, зменшилася з 66% у 2023 році до 32% в у 2024 році. Водночас частка тих, хто категорично не хоче повертатися, зросла з 6% до 19% відповідно.

Молодь в окупації

Збройна агресія, за висновками аналітичного звіту "Молодіжна політика РФ як інструмент знищення ідентичності на тимчасово окупованих територіях України", підготовленого Центром громадянської просвіти "Альменда" у 2024 році, супроводжується системним впровадженням агресивної молодіжної політики на тимчасово окупованих територіях України, що цілеспрямовано знищує українську ідентичність.

Понад 600 тисяч молодих осіб віком 18-29 років проживає на окупованих частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які перебувають під впливом російської політики.

"Втрата зв’язку з ними та з молоддю за межами України без належної інтеграції загрожує формуванням покоління, що не ідентифікує себе як частину українського суспільства", - йдеться в документі.

Молодь в Україні

Молодь в Україні - це молоді особи віком від 14 до 35 років. У Національній молодіжній стратегії до 2030 року, затвердженій указом президента України від 12 березня 2021 року виокремлено такі чотири вікові групи молоді:

  • 14-18 років: здебільшого охоплює учнівську молодь, яка визначається з освітніми та професійними орієнтирами й набуває досвіду участі в суспільному житті;
  • 18-24 роки: молодь зазвичай здобуває фахову передвищу або вищу освіту, поєднує навчання з початком трудової діяльності та шукає шляхи самореалізації;
  • 24-29 роки: молодь, як правило, вже визначилася з професійними пріоритетами, але часто стикається з труднощами офіційного працевлаштування й забезпечення гідних умов праці;
  • 29-35 роки: молодь має професійний, управлінський або науковий досвід, часто потребує перекваліфікації, формує сім’ї, виховує дітей та активно залучається до суспільного життя країни.

Прогнози щодо населення України

У квітні Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 33,9 млн осіб у 2030 році.

Базовий сценарій ООН передбачає, що населення України до 2100 року скоротиться до 15,2 млн осіб.

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