У Кабміні висловилися про перенесення енерголіній під землю для захисту від атак РФ

У Міністерстві енергетики вважають, що перенесення повітряних ліній під землю може допомогти у захисті від російських атак. Це один з потенційних варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра енергетики Миколу Колісника в ефірі телемарафону.

"Перенесення ліній під землю - потенційно один з варіантів (для захисту, - ред.). На сьогодні розроблена значна кількість технічних рішень та проектів фізичного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури з метою їх убезпечення", - сказав він.

За словами заступника міністра енергетики, наразі енергетики забезпечують захист енергооб'єктів. Йдеться про облаштування першого та другого рівня фортифікацій.

Колісник наголосив, що в умовах постійних атак ворога робота з відновлення та захисту інфраструктури не припиняється. Він додав, що важливим залишається факт фінансування як з державного бюджету, так і допомога від міжнародних партнерів.