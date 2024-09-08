В Кабмине высказались о переносе энерголиний под землю для защиты от атак РФ

В Министерстве энергетики считают, что перенесение воздушных линий под землю может помочь в защите от российских атак. Это один из возможных вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов (для защиты, - ред.). На сегодняшний день разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения", - сказал он.

По словам замминистра энергетики, в настоящее время энергетики обеспечивают защиту энергообъектов. Речь об обустройстве первого и второго уровня фортификаций.

Колесник подчеркнул, что в условиях постоянных атак врага работа по восстановлению и защите инфраструктуры не прекращается. Он добавил, что немаловажным остается факт финансирования как из государственного бюджета, так и помощь от международных партнеров.