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В Кабмине высказались о переносе энерголиний под землю для защиты от атак РФ

Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 14:15
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В Кабмине высказались о переносе энерголиний под землю для защиты от атак РФ Фото: в Кабмине высказались о переносе энерголиний под землю (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве энергетики считают, что перенесение воздушных линий под землю может помочь в защите от российских атак. Это один из возможных вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"Перенос линий под землю - потенциально один из вариантов (для защиты, - ред.). На сегодняшний день разработано значительное количество технических решений и проектов физической защиты объектов энергетической инфраструктуры с целью их обеспечения", - сказал он.

По словам замминистра энергетики, в настоящее время энергетики обеспечивают защиту энергообъектов. Речь об обустройстве первого и второго уровня фортификаций.

Колесник подчеркнул, что в условиях постоянных атак врага работа по восстановлению и защите инфраструктуры не прекращается. Он добавил, что немаловажным остается факт финансирования как из государственного бюджета, так и помощь от международных партнеров.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, 26 августа российские оккупанты нанесли один из самых массированных ударов по украинской энергетике. Были атакованы объекты в 15 областях Украины. Детальнее о последствиях масштабной атаки - в материале РБК-Украина.

Из-за повреждений энергетики в Украине вернулись графики отключения света. В последние дни ситуация со светом стабилизируется.

При этом в правительстве предупреждают, что Россия готовится к новым атакам на энергетику Украины.

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