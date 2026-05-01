В Кабмине рассказали, что будет с программой "Национальный кэшбек"

20:25 01.05.2026 Пт
3 мин
Ритейлеры фиксируют рост продаж украинских товаров на 7–9% во время действия программы
aimg Анастасия Никончук
В Кабмине рассказали, что будет с программой "Национальный кэшбек" Фото: программой "Национальный кэшбек" (GettyImages)
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что программа "Национальный кешбек" продолжает демонстрировать стабильные результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Масштабы участия и оценка программы

Программа «Национальный кешбек» получила высокую оценку среди потребителей и продолжает показывать положительный эффект в стимулировании спроса на товары украинского производства.

Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном по заказу компании Mastercard в марте–апреле 2026 года, которое анализировало восприятие инициативы и ее влияние на поведение покупателей и бизнес.

Согласно результатам, 67% опрошенных украинцев уже пользуются программой, а 95% из них оценивают ее положительно или нейтрально. Это подтверждает ее широкое распространение и доступность для населения.

Влияние на потребительское поведение

Отмечается, что программа влияет на изменение привычек покупателей: 41% участников заявили, что стали чаще выбирать товары украинского производства.

Среди ключевых причин называют финансовую выгоду и более простую идентификацию отечественной продукции на полках магазинов.

Ритейлеры фиксируют рост продаж украинских товаров на уровне 7–9% в период действия программы.

В отдельных товарных категориях наличие кешбека становится дополнительным фактором выбора для потребителей.

Экономический и социальный эффект

Программа также оказывает влияние на финансовую сферу, способствуя развитию безналичных расчетов и детенизации экономики.

Социальный аспект также значим: 63% участников — это семьи с доходом до 40 тыс. грн, для которых кешбек становится инструментом экономии.

Наибольшая часть накопленных средств тратится на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

Отдельно отмечается, что около 70% средств направляется на оплату коммунальных услуг.

Позиция министерства и партнеров

Алексей Соболев подчеркнул, что почти 4,8 млн граждан ежемесячно используют программу, а переход к дифференцированным ставкам от 5% до 15% позволяет точнее направлять государственную поддержку в наиболее чувствительные товарные категории без увеличения общих расходов.

Генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева отметила, что компания выступает технологическим партнером программы и обеспечивает развитие финтех-решений, объединяющих банки, производителей, ритейл и потребителей.

Влияние на бизнес и развитие программы

Украинские производители сообщают о росте спроса, повышении узнаваемости брендов и лояльности покупателей.

Также программа стимулирует обновление ассортимента и переход на европейские стандарты маркировки товаров.

В Министерстве отметили, что программа «Национальный кешбек» продолжит работу в обычном режиме, сохраняя действующие механизмы поддержки потребителей и бизнеса.

Напоминаем, что НБУ обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором отметил замедление экономического роста на фоне осложнений в энергетическом секторе и глобальной нестабильности на Ближнем Востоке, что также повлияло на ускорение инфляции, при этом регулятор прогнозирует постепенную стабилизацию экономической ситуации в следующем году.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
