У Кабміні розповіли, де найважча ситуація зі світлом після масованої атаки РФ

Масштабна атака РФ 17 листопада

Росіяни у неділю, 17 листопада, завдали комбінованого удару по Україні. Це був найпотужніший обстріл за майже три місяці паузи. Росіяни випустили по Україні 120 різних ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Окупанти знову атакували українську енергетику. В областях запроваджували аварійні відключення світла.

Були зафіксовані влучання в Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях.

Детальніше про наслідки російської атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.