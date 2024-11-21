В Кабмине рассказали, где самая тяжелая ситуация со светом после массированной атаки РФ

Масштабная атака РФ 17 ноября

Россияне в воскресенье, 17 ноября, нанесли комбинированный удар по Украине. Это был самый мощный обстрел за почти три месяца паузы. Россияне выпустили по Украине 120 различных ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 144 цели.

Оккупанты снова атаковали украинскую энергетику. В областях вводили аварийные отключения света.

Были зафиксированы попадания в Одессе, Николаеве, Запорожье, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Винницкой, Полтавской и других областях.

Детальнее о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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