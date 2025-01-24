В Україні створили Агенцію національної єдності: чим вона займатиметься

Кабінет міністрів схвалив створення Агенції національної єдності. Ця структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства національної єдності.

"Це важливий етап у діяльності відомства, який відкриває нові можливості для ефективної роботи з нашими громадянами. Це дасть змогу більш системно опікуватися питаннями інтеграції, соціальної адаптації, збереження національної ідентичності українців, які були змушені тимчасово залишити домівки", - зазначив міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Нова структура допоможе реалізувати ініціативи щодо взаємодії з українською спільнотою і громадськими організаціями за кордоном.

Зазначається, що Агенція працюватиме у сфері управління Міністерства національної єдності України.

Міністерство єдності України

Нагадаємо, що у серпні 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив про створення Міністерства єдності, яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.

На початку грудня стало відомо, що Олексій Чернишов очолить Міністерство національної єдності України.

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