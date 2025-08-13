У Кабміні обіцяють 100%-е бронювання для ще однієї категорії підприємств

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на прифронтових територіях критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників. Також передбачено інші засоби підтримки, в першу чергу для аграріїв.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Детальніше про нову ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.