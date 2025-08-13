ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кабміні обіцяють 100%-е бронювання для ще однієї категорії підприємств

Україна, Середа 13 серпня 2025 19:10
UA EN RU
У Кабміні обіцяють 100%-е бронювання для ще однієї категорії підприємств Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Для підтримки аграрних господарств на прифронтових територіях планується вжити низку заходів. Зокрема критично важливим підприємствам дозволять бронювати до 100% працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

Зазначається, що на прифронтових територіях критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників. Також передбачено інші засоби підтримки, в першу чергу для аграріїв.

"Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців віком до 22 років. Детальніше про нову ініціативу Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінили правила бронювання працівників від мобілізації - тепер компанії можуть забронювати більше співробітників. До розрахунку додаються офіційно мобілізовані працівники, а ті, хто вже має бронювання в іншій компанії, більше не враховуються.

Також ми розповідали, що уряд оновив правила відстрочки від мобілізації для викладачів і науковців. Тепер її надають на рік і лише тим, хто працює щонайменше на 0,75 ставки. Для продовження потрібно щороку подавати довідку до ТЦК.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко Бронювання від мобілізації
Новини
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
"Немає жодної ознаки": Зеленський про небажання РФ завершувати війну
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія