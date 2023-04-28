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В Кабмине назвали сумму, необходимую для полного разминирования территорий

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Украина, Пятница 28 апреля 2023 01:03
В Кабмине назвали сумму, необходимую для полного разминирования территорий Фото: стало известно сколько денег нужно на разминирование Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В вопросе разминирования всех территорий Украина не сможет обойтись без мощной международной поддержки.

Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

По данным Кабмина, в Украине заминировано 174 тысяч квадратных километров территорий, это самый большой показатель в мире. Отмечается, что для решения этой проблемы необходимо привлекать международную поддержку, поэтому правительство формирует коалицию, цель которой – помощь Украине в разминировании территорий.

"У нас уже есть понимание, что без международной поддержки мы не справимся. Нам нужно 40 млрд долларов (расчеты на сегодня), чтобы провести разминирование. Если мы будем двигаться такими темпами, которые имеем сейчас, то нам нужно 70 лет", - отметила Ирина Верещук.

По словам вице-премьера, сейчас удалось расчистить лишь 3% территории из общего количества. В каждой областной военной администрации созданы соответствующие штабы по разминированию, где координируется межведомственная работа по этому вопросу.

Приоритетным в разминировании остаются объекты критической инфраструктуры и гуманитарная очистка дорог и обочин, чтобы как можно меньше людей травмировалось.

Украина является наиболее заминированной территорией в мире, превосходя такие страны как Афганистан и Сирия. Ситуация усугубляется, а темпы разминирования "очень медленные".

Напомним, саперы за неделю разминировали 170 га сельскохозяйственных угодий на юге Украины.

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