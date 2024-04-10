У Кабміні хочуть запровадити електронний реєстр українських школярів за кордоном

Як пояснює пресслужба, сьогодні, як приклад, багато учнів здобувають освіту або ж є екстернами "Міжнародної української школи". Особові справи для вступу до закладу можна надіслати поштою.

"Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів", - додає пресслужба відомства.

Під час спеціальної наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було запропоновано дозволити "Міжнародній українській школі" приймати особові справи в електронному вигляді. Зокрема й розробити відповідні роз'яснення.

"Також було наголошено, що "МУШ" має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном", - відзначає пресслужба.