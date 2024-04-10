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В Кабмине хотят ввести электронный реестр украинских школьников за границей

Фото: в Кабмине хотят ввести электронный реестр украинских школьников за границей(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине рассматривают возможность введения единого электронного учета украинских учеников за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как объясняет пресс-служба, сегодня, как пример, многие ученики получают образование или являются экстернами "Международной украинской школы". Личные дела для поступления в заведение можно отправить по почте.

"Однако вопрос заключается в системном решении для всех учеников за рубежом. Так, была рассмотрена возможность введения единого электронного учета для ведения личных дел учащихся", - добавляет пресс-служба ведомства. 

Во время специального совещания под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук было предложено разрешить "Международной украинской школе" принимать личные дела в электронном виде. В частности и разработать соответствующие разъяснения.

"Также было отмечено, что "МУШ" должна стать образовательным центром, который будет аккумулировать все сотрудничество с украинскими школами за рубежом", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кому из студентов разрешат выезжать за границу во время войны.

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