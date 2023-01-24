У Кабміні готуються кадрові перестановки, - джерела

У Кабміні найближчим часом можливі кадрові перестановки. Свої посади можуть втратити міністр енергетики Герман Галущенко, а також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та голова Мінстратегпрому Павло Рябікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у владі.

За словами поінформованих співрозмовників, ці міністри давно розглядалися як кандидати на заміну.

"До Галущенка давно є питання у наших західних друзів і як менеджер він далеко не найсильніший міністр. Але з огляду на ситуацію в енергетиці його не поспішали чіпати. Рябікін і Гутцайт, як очікувалося, могли позбутися крісел у ході реформи Кабміну та оптимізації міністерств. Але, можливо, це станеться і раніше. Про терміни поки що говорити складно", - сказало джерело.

Щодо Галущенка, за інформацією видання, вже підготовлено шорт-лист претендентів, які можуть змінити його на посади. За словами співрозмовників у владі, серед кандидатів переважно чинні та колишні топ-менеджери державних та приватних енергетичних компаній.

Нагадаємо, сьогодні вже подав у відставку заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов через скандал із закупівлями харчування для ЗСУ.

Окрім того, заступника генпрокурора Олексія Симоненка звільнили після скандалу із закордонною відпусткою.

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