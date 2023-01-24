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В Кабмине готовятся кадровые перестановки, - источники

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Вторник 24 января 2023 10:56
В Кабмине готовятся кадровые перестановки, - источники Фото: в Кабмине готовятся кадровые перестановки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Елизавета Драбкина

В Кабмине в ближайшее время возможны кадровые перестановки. Своих должностей могут лишиться министр энергетики Герман Галущенко, а также министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и глава Минстратегпрома Павел Рябикин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники во власти.

По словами информированных собеседников во власти, эти министры давно рассматривались как кандидаты на замену.

"К Галущенко давно есть вопросы у наших западных друзей и как менеджер он далеко не самый сильный министр. Но учитывая ситуацию в энергетики его не спешили трогать. Рябикин и Гутцайт, как ожидалось, могли лишиться кресел в ходе реформы Кабмина и оптимизации министерств. Но, возможно, это случится и раньше. О сроках пока говорить сложно", - сказал источник.

Что касается Галущенко, по информации издания, уже подготовлен шорт-лист претендентов, которые могут сменить его на должности. По словам собеседников во власти, среди кандидатов в основном действующие и бывшие топ-менеджеры государственных и частных энергетических компаний.

Напомним, сегодня уже подал в отставку заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала с закупками питания для ВСУ.

Кроме того, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко уволили после скандала с заграничным отпуском.

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Павел Рябикин Герман Галущенко Вадим Гутцайт
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