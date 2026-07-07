В Кабміні готують нову зимову підтримку: виплати можуть бути в жовтні

Як зазначається, Мінсоцполітики розпочало підготовку програм зимової підтримки для вразливих категорій населення. Відомство вже залучає кошти міжнародних партнерів через державні фінансові інструменти.

Головне про підготовку:

Мета: Надати необхідну допомогу найбільш вразливим людям у прифронтових громадах до початку опалювального сезону.

Надати необхідну допомогу найбільш вразливим людям у прифронтових громадах до початку опалювального сезону. Механізм підтримки: Використовується "Гуманітарний рахунок" - інструмент, що поєднує ресурси донорів із державною системою соцзахисту.

Використовується "Гуманітарний рахунок" - інструмент, що поєднує ресурси донорів із державною системою соцзахисту. Успішний досвід: Через "Гуманітарний рахунок" понад 8700 родин із дев’яти прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, вже отримали допомогу по 6500 грн від ЮНІСЕФ.

Через "Гуманітарний рахунок" понад 8700 родин із дев’яти прифронтових областей, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А, вже отримали допомогу по 6500 грн від ЮНІСЕФ. Координація: Програми обговорили з представниками ЮНІСЕФ, УВКБ ООН та міжнародними партнерами під головуванням Гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале.

Позиція міністерства

Міністр соцполітики Денис Улютін наголосив, що підготовку розпочали заздалегідь, аби люди отримали підтримку вже у жовтні:

"Росія не припиняє терор проти мирних українців, завдаючи ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Ми розуміємо, що наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, саме тому готуємося вже зараз. Наше завдання - щоб люди отримали необхідну підтримку вже у жовтні, а не тоді, коли зима буде в самому розпалі", - зазначив він.

Забезпечення такої допомоги є одним із пріоритетів соціальної політики на найближчі місяці.