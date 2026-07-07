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В Кабмине готовят новую зимнюю поддержку: выплаты могут быть в октябре

19:24 07.07.2026 Вт
2 мин
Кто сможет получить помощь от государства?
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Кабмине готовят зимнюю поддержку на октябрь (Getty Images)

Правительство планирует запустить программы финансовой помощи для наиболее уязвимых категорий населения, чтобы поддержка поступила уже в октябре - до начала пиковых холодов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Как отмечается, Минсоцполитики приступило к подготовке программ зимней поддержки для уязвимых категорий населения. Ведомство уже привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.

Главное о подготовке:

  • Цель: Оказать необходимую помощь наиболее уязвимым людям в прифронтовых общинах до начала отопительного сезона.
  • Механизм поддержки: Используется "Гуманитарный счет" - инструмент, объединяющий ресурсы доноров с государственной системой соцзащиты.
  • Успешный опыт: Через "Гуманитарный счет" более 8700 семей из девяти прифронтовых областей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, уже получили пособие по 6500 грн от ЮНИСЕФ.
  • Координация: Программы обсудили с представителями ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и международными партнерами под председательством Гуманитарного координатора Матиаса Шмале.

Позиция министерства

Министр соцполитики Денис Улютин подчеркнул, что подготовку начали заранее, чтобы люди получили поддержку уже в октябре:

"Россия не прекращает террор против мирных украинцев, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Мы понимаем, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, именно поэтому готовимся уже сейчас. Наша задача - чтобы люди получили необходимую поддержку уже в октябре, а не тогда, когда зима будет в самом разгаре", - отметил он.

Обеспечение такой помощи является одним из приоритетов социальной политики в ближайшие месяцы.

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