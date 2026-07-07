В Кабмине готовят новую зимнюю поддержку: выплаты могут быть в октябре

Как отмечается, Минсоцполитики приступило к подготовке программ зимней поддержки для уязвимых категорий населения. Ведомство уже привлекает средства международных партнеров через государственные финансовые инструменты.

Главное о подготовке:

Цель: Оказать необходимую помощь наиболее уязвимым людям в прифронтовых общинах до начала отопительного сезона.

Оказать необходимую помощь наиболее уязвимым людям в прифронтовых общинах до начала отопительного сезона. Механизм поддержки: Используется "Гуманитарный счет" - инструмент, объединяющий ресурсы доноров с государственной системой соцзащиты.

Используется "Гуманитарный счет" - инструмент, объединяющий ресурсы доноров с государственной системой соцзащиты. Успешный опыт: Через "Гуманитарный счет" более 8700 семей из девяти прифронтовых областей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, уже получили пособие по 6500 грн от ЮНИСЕФ.

Через "Гуманитарный счет" более 8700 семей из девяти прифронтовых областей, воспитывающих детей с инвалидностью подгруппы А, уже получили пособие по 6500 грн от ЮНИСЕФ. Координация: Программы обсудили с представителями ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и международными партнерами под председательством Гуманитарного координатора Матиаса Шмале.

Позиция министерства

Министр соцполитики Денис Улютин подчеркнул, что подготовку начали заранее, чтобы люди получили поддержку уже в октябре:

"Россия не прекращает террор против мирных украинцев, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Мы понимаем, что следующая зима будет не менее сложной, чем предыдущая, именно поэтому готовимся уже сейчас. Наша задача - чтобы люди получили необходимую поддержку уже в октябре, а не тогда, когда зима будет в самом разгаре", - отметил он.

Обеспечение такой помощи является одним из приоритетов социальной политики в ближайшие месяцы.