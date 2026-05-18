У Кабміні допустили закриття частини програм підтримки українців

“Ми всередині бюджетів міністерства дивимося, як оптимізувати те, що є. Ситуація змінюється і ми змінюємо свої політики, переглядаємо програми… Ми бачимо, що по якимось програмам не використовуємо гроші, тому направимо їх на цю програму, щоб бізнес міг пройти зиму”, - сказав міністр.



Він зазначив що мова йде про дуже великий пул ресурсів, який вже забюджетований. “Тепер ми просто його організаційно координуємо, щоб сфокусуватися на кращих програмах”, - додав міністр.



Якісь програми, зазначив Соболев, можуть бути зупинені через складний механізм доступу до них, або через те що в них немає потреби.



При цьому він не повідомив які саме програми можуть закрити.



“Ми зараз організаційно оптимізуємо бюджет і донорські кошти (на програми підтримки - ред.), - зазначив Соболев.