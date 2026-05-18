В Кабмине допустили закрытие части программ поддержки украинцев

15:48 18.05.2026 Пн
1 мин
Украинцам стоит готовиться к затягиванию поясов
aimg Ростислав Шаправский aimg Юрий Дощатов aimg Анастасия Никончук
Фото: Сергей Соболев (GettyImages)

Правительство планирует оптимизировать действующие программы поддержки населения - некоторые могут быть закрыты.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью РБК-Украина.

"Мы внутри бюджетов министерства смотрим, как оптимизировать то, что есть. Ситуация меняется и мы меняем свои политики, пересматриваем программы... Мы видим, что по каким-то программам не используем деньги, поэтому направим их на эту программу, чтобы бизнес мог пройти зиму", - сказал министр.

Он отметил что речь идет об очень большом пуле ресурсов, который уже забюджетован. "Теперь мы просто его организационно координируем, чтобы сфокусироваться на лучших программах", - добавил министр.

Какие-то программы, отметил Соболев, могут быть остановлены из-за сложного механизма доступа к ним, или из-за того что в них нет потребности.

При этом он не сообщил какие именно программы могут закрыть.

"Мы сейчас организационно оптимизируем бюджет и донорские средства (на программы поддержки - ред.), - отметил Соболев.

Как сообщало РБК-Украина, программу по выплате кэшбэка на топливо планируют завершить в мае.

