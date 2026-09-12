ua en ru
Сб, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

В Кабмине допускают повышение налогов для помощи бизнесу, который атакует РФ

15:02 12.09.2026 Сб
2 мин
Новый механизм должен помочь бизнесу пережить интенсивные российские обстрелы
aimg Мария Науменко aimg Александр Бердинских
В Кабмине допускают повышение налогов для помощи бизнесу, который атакует РФ Фото: министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко (facebook.com/oleksandr.kravchenko.5)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине рассматривается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы найти средства для страхового фонда, который должен помочь бизнесу выстоять во время атак РФ.

Об этом журналистам заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, фонд компенсации планируется наполнять из нескольких источников. Речь идет, в частности, о средствах государства и помощи международных доноров.

Однако для запуска механизма Украине необходим значительный стартовый капитал. По оценке Кравченко, речь идет как минимум о 2-3 млрд долларов.

Повышение НДС как один из вариантов

В Кабмине уже обсуждали возможные способы финансирования с Министерством финансов, международными финансовыми организациями и профильными комитетами Верховной Рады.

Среди разных вариантов одним из наиболее реалистичных сейчас считают повышение НДС.

Кравченко пояснил, что этот механизм рассматривают с помощью возможности быстро получить значительный объем средств. При выборе источника финансирования учитывался масштаб ресурса, особенности его администрирования и скорость наполнения фонда.

"Сегодня это единственное решение, позволяющее быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой", - заявил министр.

В то же время, окончательного решения о повышении НДС из приведенных слов министра не следует. Речь идет об одном из вариантов, рассматриваемых сейчас для наполнения страхового фонда.

Напомним, ранее министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявлял, что убытки украинского бизнеса из-за российских атак в 2026 году могут достичь 10 млрд долларов.

В Кабмине планируют расширять программы поддержки и работать над механизмом страхования военных рисков для предпринимателей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НДС Бизнес
Новости
Спокойный доллар и меняющийся евро: банкир дал прогноз курса на следующую неделю
Спокойный доллар и меняющийся евро: банкир дал прогноз курса на следующую неделю
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech