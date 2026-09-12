В Кабмине допускают повышение налогов для помощи бизнесу, который атакует РФ
В Украине рассматривается возможность повышения налога на добавленную стоимость (НДС), чтобы найти средства для страхового фонда, который должен помочь бизнесу выстоять во время атак РФ.
Об этом журналистам заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, сообщает РБК-Украина.
По словам министра, фонд компенсации планируется наполнять из нескольких источников. Речь идет, в частности, о средствах государства и помощи международных доноров.
Однако для запуска механизма Украине необходим значительный стартовый капитал. По оценке Кравченко, речь идет как минимум о 2-3 млрд долларов.
Повышение НДС как один из вариантов
В Кабмине уже обсуждали возможные способы финансирования с Министерством финансов, международными финансовыми организациями и профильными комитетами Верховной Рады.
Среди разных вариантов одним из наиболее реалистичных сейчас считают повышение НДС.
Кравченко пояснил, что этот механизм рассматривают с помощью возможности быстро получить значительный объем средств. При выборе источника финансирования учитывался масштаб ресурса, особенности его администрирования и скорость наполнения фонда.
"Сегодня это единственное решение, позволяющее быстро мобилизовать минимально необходимые средства, чтобы украинский бизнес выстоял под интенсивными обстрелами врага этой зимой", - заявил министр.
В то же время, окончательного решения о повышении НДС из приведенных слов министра не следует. Речь идет об одном из вариантов, рассматриваемых сейчас для наполнения страхового фонда.
Напомним, ранее министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко заявлял, что убытки украинского бизнеса из-за российских атак в 2026 году могут достичь 10 млрд долларов.
В Кабмине планируют расширять программы поддержки и работать над механизмом страхования военных рисков для предпринимателей.