В Кабмине заявили, что введение управления отходами откроет границы для инвесторов

"Морфология мусора, подходы к управлению отходами меняются каждые десять лет. Украина же сегодня имеет законодательство, которое не обновляли более 20 лет. Действующий ЗУ "Об отходах" принят еще в 1998-м. Поэтому крайне важно установить современные и четкие правила, которые будут отвечать европейским нормам и директивам", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что для того, чтобы в Украине появлялись новые объекты обращения с отходами, нужно привлечь инвесторов.

Последние в свою очередь хотят иметь гарантии, что мусор попадет на их предприятие, и экономически обоснованные тарифы.

"Принятие законопроекта №2207-1д откроет границы для инвесторов, позволит разработать региональные планы обращения с отходами. Законопроект решит многие проблемы, которые годами не давали возможность наладить диалог с инвесторами", - отметил замглавы Минэкологии.