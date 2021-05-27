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В Кабмине заявили, что введение управления отходами откроет границы для инвесторов

Автор: Юлия Струк

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что обновленное законодательство об управлении отходами откроет границы для инвесторов. Закон не обновляли более 20 лет.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Морфология мусора, подходы к управлению отходами меняются каждые десять лет. Украина же сегодня имеет законодательство, которое не обновляли более 20 лет. Действующий ЗУ "Об отходах" принят еще в 1998-м. Поэтому крайне важно установить современные и четкие правила, которые будут отвечать европейским нормам и директивам", - заявил замминистра.

Он подчеркнул, что для того, чтобы в Украине появлялись новые объекты обращения с отходами, нужно привлечь инвесторов.

Последние в свою очередь хотят иметь гарантии, что мусор попадет на их предприятие, и экономически обоснованные тарифы.

"Принятие законопроекта №2207-1д откроет границы для инвесторов, позволит разработать региональные планы обращения с отходами. Законопроект решит многие проблемы, которые годами не давали возможность наладить диалог с инвесторами", - отметил замглавы Минэкологии.

Напомним, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко заявил, что в Украине введут систему управления отходами. Это должно произойти до конца этого года. Соответствующий законопроект №2207-1д в Раде планировали принять еще в марте.

Как писало РБК-Украина, ранее Стрелец подчеркивал, что для решения проблемы с отходами в Украине необходимо обновить законодательство.

Так, в 2019 году Кабинет министров предлагал ВР создать отдельное ведомство по управлению отходами.

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Новости Украины Минэкологииинвесторыотходы