У Кабміні заявили, що запровадження управління відходами відкриє кордони для інвесторів

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що оновлене законодавство про управління відходами відкриє кордони для інвесторів. Закон не оновлювали понад 20 років.
"Морфологія сміття, підходи до управління відходами змінюються щодесять років. Україна ж сьогодні має законодавство, яке не оновлювали понад 20 років. Чинний ЗУ "Про відходи" прийнятий ще 1998-го. Тому вкрай важливо встановити сучасні та чіткі правила, які будуть відповідати європейським нормам і директивам", - заявив замміністра.
Він підкреслив, що для того, щоб в Україні з’являлися нові об’єкти поводження з відходами, потрібно залучити інвесторів.
Останні своєю чергою хочуть мати гарантії, що сміття потрапить на їх підприємство, та економічно обгрунтовані тарифи.
"Прийняття законопроекту №2207-1д відкриє кордони для інвесторів, дозволить розробити регіональні плани поводження з відходами. Законопроект вирішить багато проблем, які роками не давали можливість налагодити діалог з інвесторами", - зазначив замглави Мінекології.
Нагадаємо, раніше глава комітету Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко заявив, що в Україні запровадять систему управління відходами. Це має відбутися до кінця цього року. Відповідний законопроект №2207-1д у Раді планували ухвалити ще в березні.
Як писало РБК-Україна, раніше Стрілець підкреслював, що для вирішення проблеми з відходами в Україні необхідно оновити законодавство.
Так, у 2019 році Кабінет міністрів пропонував ВР створити окреме відомство з управління відходами.