У Кабміні заявили, що запровадження управління відходами відкриє кордони для інвесторів

"Морфологія сміття, підходи до управління відходами змінюються щодесять років. Україна ж сьогодні має законодавство, яке не оновлювали понад 20 років. Чинний ЗУ "Про відходи" прийнятий ще 1998-го. Тому вкрай важливо встановити сучасні та чіткі правила, які будуть відповідати європейським нормам і директивам", - заявив замміністра.

Він підкреслив, що для того, щоб в Україні з’являлися нові об’єкти поводження з відходами, потрібно залучити інвесторів.

Останні своєю чергою хочуть мати гарантії, що сміття потрапить на їх підприємство, та економічно обгрунтовані тарифи.

"Прийняття законопроекту №2207-1д відкриє кордони для інвесторів, дозволить розробити регіональні плани поводження з відходами. Законопроект вирішить багато проблем, які роками не давали можливість налагодити діалог з інвесторами", - зазначив замглави Мінекології.