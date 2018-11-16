В Кабмине заявили, что в срыве отопительного сезона виновата местная власть

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com)

По словам Гройсмана, некоторые представители местной власти лишь "отчитывались, что все хорошо" вместо подготовки к зиме

Срыв отопительного сезона - это прямая ответственность местных властей. Об этом заявил глава Кабинета министров Владимир Гройсман, передает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter премьер-министра.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что большинство городских председателей подготовились к прохождению отопительного сезона.

"Вопрос отопительного сезона. Люди страдать не должны. Большинство городских глав к зиме подготовились. Кто не подготовился должным образом, начал шантажировать всех. Пришлось вмешаться в ситуацию и исправить ее. Но это прямая ответственность местных властей!" - сказал Гройсман.

Он отметил, что некоторые представители местной власти на самом деле не готовились к зиме, а лишь "отчитывались, что все хорошо".

"Местная власть должна готовить города к зиме. Закончился отопительный сезон - надо начинать подготовку к следующему. А некоторые представители местной власти вместо того, чтобы готовиться, просто отчитывались, что все хорошо", - подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отреагировал на отсутствие отопления в Смеле (Черкасская область). Глава государства подчеркнул, что отопление в городах - это прямая ответственность городских глав, а подготовка к зиме - это ответственность местной власти.

Он также обратился к правоохранителям с требованием отреагировать на действия чиновников, которые привели к чрезвычайному положению в Смеле.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 ноября горсовет Смелы заявил о намерении ввести чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления, а 13 ноября по факту отсутствия тепла в городе завели уголовное дело.