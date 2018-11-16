У Кабміні заявили, що у зриві опалювального сезону винна місцева влада

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com)

За словами Гройсмана, деякі представники місцевої влади лише "звітували, що все добре" замість підготовки до зими

Зрив опалювального сезону - це пряма відповідальність місцевої влади. Про це заявив голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман, передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter прем'єр-міністра.

Разом з тим глава уряду підкреслив, що більшість міських голів підготувалися до проходження опалювального сезону.

"Питання опалювального сезону. Люди страждати не повинні. Більшість міських голів до зими підготувалися. Хто не підготувався належно, почав шантажувати всіх. Довелося втрутитися у ситуацію і виправити її. Але це пряма відповідальність місцевої влади!" - сказав Гройсман.

Він зазначив, що деякі представники місцевої влади насправді не готувалися до зими, а лише "звітували, що все добре".

"Місцева влада має готувати міста до зими. Закінчився опалювальний сезон - треба починати підготовку до наступного. А деякі представники місцевої влади замість того, щоб готуватися, просто звітували, що все добре", - підкреслив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко відреагував на відсутність опалення у Смілі (Черкаська область). Глава держави підкреслив, що опалення у містах - це пряма відповідальність міських голів, а підготовка до зими - це відповідальність місцевої влади.

Він також звернувся до правоохоронців із вимогою відреагувати на дії чиновників, які привели до надзвичайного стану в Смілі.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність опалення, а 13 листопада за фактом відсутності тепла в місті завели кримінальну справу.