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У Кабміні заявили, що у зриві опалювального сезону винна місцева влада

Новини » Політика    16.11.2018 - 16:53
У Кабміні заявили, що у зриві опалювального сезону винна місцева влада
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com)

За словами Гройсмана, деякі представники місцевої влади лише "звітували, що все добре" замість підготовки до зими

Зрив опалювального сезону - це пряма відповідальність місцевої влади. Про це заявив голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман, передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter прем'єр-міністра.

Разом з тим глава уряду підкреслив, що більшість міських голів підготувалися до проходження опалювального сезону.

У Кабміні заявили, що у зриві опалювального сезону винна місцева влада

"Питання опалювального сезону. Люди страждати не повинні. Більшість міських голів до зими підготувалися. Хто не підготувався належно, почав шантажувати всіх. Довелося втрутитися у ситуацію і виправити її. Але це пряма відповідальність місцевої влади!" - сказав Гройсман.

Він зазначив, що деякі представники місцевої влади насправді не готувалися до зими, а лише "звітували, що все добре".

"Місцева влада має готувати міста до зими. Закінчився опалювальний сезон - треба починати підготовку до наступного. А деякі представники місцевої влади замість того, щоб готуватися, просто звітували, що все добре", - підкреслив глава Кабміну.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко відреагував на відсутність опалення у Смілі (Черкаська область). Глава держави підкреслив, що опалення у містах - це пряма відповідальність міських голів, а підготовка до зими - це відповідальність місцевої влади.

Він також звернувся до правоохоронців із вимогою відреагувати на дії чиновників, які привели до надзвичайного стану в Смілі.

Як писало РБК-Україна раніше, 11 листопада міськрада Сміли заявила про намір ввести надзвичайний стан через відсутність опалення, а 13 листопада за фактом відсутності тепла в місті завели кримінальну справу.

Опалювальний сезон розпочався з найбільшими за 4 роки запасами газу, - "Нафтогаз" Гройсман зібрав комісію з надзвичайних ситуацій через відсутність тепла у Смілі
Теми: Опалювальний сезон
Новини України Володимир Гройсманотопительный сезонМісцеві вибори
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